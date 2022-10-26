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Министр обороны: В Грузии от службы в армии за год уклонились 12 тыс. человек

Министр обороны: В Грузии от службы в армии за год уклонились 12 тыс. человек В Грузии только с помощью одной организации в этом году от службы в армии уклонились 12 тыс. человек.
В регионе
26 октября 2022 г. 15:33
Министр обороны: В Грузии от службы в армии за год уклонились 12 тыс. человек

В Грузии только с помощью одной организации в этом году от службы в армии уклонились 12 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в эфире Первого канала.

По словам главы ведомства, эти люди могут "управляться определенными силами и использоваться против государства".

"В новом законодательстве не будет больше таких возможностей, чтобы люди так механически могли уклониться от обязательной службы. Мы должны осмыслить и то, что у нас нет сегодня ресурса призвать всех, кто находится в категории допризывников. У нас нет ни такой возможности и, в принципе, на этом этапе нет и такой нужды, но мы максимально снизим несправедливость", - сказал Бурчуладзе.

Министр обороны Грузии пояснил, что на сегодняшний день в Грузии существует много легальных возможностей уклонения от армии. "Но это обязательно изменится", - сказал он.

По словам министра, будут альтернативные сроки призыва – шесть, восемь, одиннадцать месяцев. Также будет возможность того, чтобы человек проходил обязательную службу в течение длительного времени.

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Версия на английском языке Defense minister: 12,000 people evaded military service in 1 year in Georgia

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