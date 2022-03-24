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Министр обороны Украины: Общие потери России составляют более 40 тыс. человек

Министр обороны Украины: Общие потери России составляют более 40 тыс. человек Министр обороны Украины Алексей Резников назвал количество российских потерь.
В регионе
24 марта 2022 г. 13:02
Министр обороны Украины: Общие потери России составляют более 40 тыс. человек

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал количество российских потерь.

Как сообщает Report, глава оборонного ведомства отметил, что до сих пор уничтожены более 100 российских военных самолетов, более 125 вертолетов, более 520 танков и 1500 бронемашин.

По его словам, суммарные потери врага – убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести – уже составляют более 40 тыс. человек: "Мы все отстроим. Мы очистим нашу землю от последствий войны. Это потребует мобилизации всех сил и времени. Постепенно увеличивается международная поддержка".

А.Резников отметил, что армия и народ Украины выдержали удар, который мог разрушить многих: "Хочу искренне поблагодарить всех наших защитников и защитниц, всех граждан, которые на своем месте работают ради жизни страны. За это время мы доказали себе и всему миру, что Украина для нас превыше всего. Мариуполь, Харьков, Чернигов и многие другие города и села показали, что российские оккупанты не будут властвовать на нашей земле. Херсон, где безоружные граждане сопротивляются оккупантам, доказывает всем, что русских солдат никто сюда не звал. За месяц они убили более 120 украинских детей. Мы отомстим за горе всех украинских городов и сел, временно занятых врагом".

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın müdafiə naziri: "Rusiyanın itkisi 40 min nəfərdən çoxdur"

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