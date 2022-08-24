Министр обороны Украины назвал главную угрозу для Киева

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что считает "синдром усталости" мирового сообщества от украинского конфликта главной угрозой.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что считает "синдром усталости" мирового сообщества от украинского конфликта главной угрозой.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

"Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз", - сказал Резников в ответ на вопрос, не боится ли он, что международное сообщество начнет уставать от конфликта.

Глава ведомства отметил, что с этой угрозой необходимо работать, общаться и спрашивать людей.

Министр обороны также подчеркнул, что эта усталость очень опасна для Украины.