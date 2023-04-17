Министр обороны Украины извинился перед Турцией

Министр обороны Украины Алексей Резников извинился перед Турцией за недавнее интервью испанской газете La Razon.
Как передает Report, об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter.
"Я искренне приношу извинения всем в Украине или Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, каково это - хоронить тысячи невинных людей, друзей и соседей. Я благодарен нашим турецким друзьям за их непоколебимую поддержку и твердую позицию по Крыму с момента начала российского вторжения", - сказал он.
Напомним, что Резников в интервью испанскому изданию La Razon заявил, что число погибших украинских военных меньше, чем число погибших при землетрясении в Турции.