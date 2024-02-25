Министр обороны Украины и главнокомандующий ВСУ посетили зону боевых действий

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили передовые командные пункты военных на фронте.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили передовые командные пункты военных на фронте.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ.

"Заслушали командующих войск по ситуации на участках ответственности. Обстановка сложная на многих направлениях, требует постоянного контроля. Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск", - пишет Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, вместе с командующими была тщательно проанализирована ситуация и обсуждены шаги на будущее, в частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, а также усиления отдельных участков.

Также Сырский отметил важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранении жизни наших военнослужащих и военнослужащих.