О нас

Министр обороны Украины и главнокомандующий ВСУ посетили зону боевых действий

Министр обороны Украины и главнокомандующий ВСУ посетили зону боевых действий Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили передовые командные пункты военных на фронте.
В регионе
25 февраля 2024 г. 13:43
Министр обороны Украины и главнокомандующий ВСУ посетили зону боевых действий

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили передовые командные пункты военных на фронте.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ.

"Заслушали командующих войск по ситуации на участках ответственности. Обстановка сложная на многих направлениях, требует постоянного контроля. Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск", - пишет Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, вместе с командующими была тщательно проанализирована ситуация и обсуждены шаги на будущее, в частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, а также усиления отдельных участков.

Также Сырский отметил важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранении жизни наших военнослужащих и военнослужащих.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın müdafiə naziri və ordunun baş komandanı cəbhəyə baş çəkiblər

Самое важное

Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
19 февраля 2024 г. 19:29
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
19 февраля 2024 г. 18:36
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
19 февраля 2024 г. 18:34
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
19 февраля 2024 г. 15:57
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
18 февраля 2024 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля 2024 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi