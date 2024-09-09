Министр обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в Грузию

Министр национальной обороны Яшар Гюлер прибыл в Грузию с визитом.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в Грузию с визитом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении турецкого ведомства в соцсети X.

"Министр национальной обороны Яшар Гюлер после заседания Кабинета министров отправился в Грузию для участия в Трехсторонней встрече министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии", - отметили в минобороны.

Отмечается, что Я.Гюлера встретили заместитель министра обороны Грузии Паата Патиашвили, посол Турции в Тбилиси Али Каан Орбай и другие официальные лица.

Напомним, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Грузии для участия в 11-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, которая состоится в городе Батуми.