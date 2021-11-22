О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр обороны Турции сделал предупреждение Греции

Министр обороны Турции сделал предупреждение Греции "Греция прибегает к провокационной риторике и агрессивным действиям, способствующим росту напряженности в регионе".
В регионе
22 ноября 2021 г. 18:43
Министр обороны Турции сделал предупреждение Греции

"Греция прибегает к провокационной риторике и агрессивным действиям, способствующим росту напряженности в регионе".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на заседании с участием начальника Генштаба Яшара Гюлера и командующих родами войск.

По его словам, Турция внимательно отслеживает происходящее в акватории Эгейского моря и в Восточном Средиземноморье, максимально избегая враждебных действий при защите своих национальных интересов. "Все шаги Анкара в регионе предпринимает продуманно и с хладнокровием, тогда как греческая сторона пытается исказить реалии региона, и позиционировать Турцию в качестве страны-агрессора, а саму Грецию - жертвой. Хотя реалии налицо. Именно Греция проводит курс на экспансию и агрессию", - сказал Акар.

Глава оборонного ведомства Турции привлек внимание к действиям греческих военных, применяющих силу против беженцев и мигрантов посреди Эгейского моря. "Заявляя о правах человека, греческие военные при этом прокалывают надувные лодки с мигрантами и обстреливают беззащитных людей посреди моря, что является преступлением против человечности. Налицо лицемерие и двуличие", - подчеркнул министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar Yunanıstana xəbərdarlıq edib

Самое важное

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
20 ноября 2021 г. 10:52
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
20 ноября 2021 г. 00:54
Минул год со дня освобождения Агдама 
Минул год со дня освобождения Агдама 
20 ноября 2021 г. 00:00
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
19 ноября 2021 г. 11:24
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
18 ноября 2021 г. 21:53
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
18 ноября 2021 г. 20:53
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
18 ноября 2021 г. 15:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi