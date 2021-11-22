Министр обороны Турции сделал предупреждение Греции

"Греция прибегает к провокационной риторике и агрессивным действиям, способствующим росту напряженности в регионе".

"Греция прибегает к провокационной риторике и агрессивным действиям, способствующим росту напряженности в регионе".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на заседании с участием начальника Генштаба Яшара Гюлера и командующих родами войск.

По его словам, Турция внимательно отслеживает происходящее в акватории Эгейского моря и в Восточном Средиземноморье, максимально избегая враждебных действий при защите своих национальных интересов. "Все шаги Анкара в регионе предпринимает продуманно и с хладнокровием, тогда как греческая сторона пытается исказить реалии региона, и позиционировать Турцию в качестве страны-агрессора, а саму Грецию - жертвой. Хотя реалии налицо. Именно Греция проводит курс на экспансию и агрессию", - сказал Акар.

Глава оборонного ведомства Турции привлек внимание к действиям греческих военных, применяющих силу против беженцев и мигрантов посреди Эгейского моря. "Заявляя о правах человека, греческие военные при этом прокалывают надувные лодки с мигрантами и обстреливают беззащитных людей посреди моря, что является преступлением против человечности. Налицо лицемерие и двуличие", - подчеркнул министр.