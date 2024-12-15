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Министр обороны Турции: Россия сделает все возможное, чтобы остаться в Сирии

Министр обороны Турции: Россия сделает все возможное, чтобы остаться в Сирии Россия сделает все возможное, чтобы сохранить свое присутствие в Сирии.
В регионе
15 декабря 2024 г. 13:28
Министр обороны Турции: Россия сделает все возможное, чтобы остаться в Сирии

Россия сделает все возможное, чтобы сохранить свое присутствие в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он отметил, что сейчас нет точных доказательств вывода российских войск из Сирии.

"Некоторые корабли могут быть отправлены в Россию для ремонта. Но я не думаю, что Россия сейчас уйдет из Сирии. Она сделает все возможное, чтобы остаться там. Один российский чиновник даже заявил, что они продолжат оставаться в Сирии и будут обсуждать этот вопрос с новыми властями", - сказал Я.Гюлер.

Министр отметил, что Россия консолидировала свои войска из разных районов Сирии в Тартусе и Латакии.

"Турция готова оказать поддержку РФ в ее работе с подразделениями в Сирии. Но мы не получали от них пока соответствующего запроса. Последние события в регионе показали, что у каждой страны своя игра", - подытожил глава турецкого оборонного ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Gülər: Rusiya Suriyada qalmaq üçün əlindən gələni edəcək

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