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    Министр обороны Турции: Операция Fırat kalkanı имеет две цели

    Мы полностью поддерживаем вопрос защиты территориальной целостности Сирии

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Операция Fırat kalkanı имеет две цели. Одна из них заключается в обеспечении безопасности наших границ, а другая - в изгнании с указанной территории террористов PYD и YPG (сирийское крыло РПК - Report).

    Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу NTV заявил министр обороны Турции Фикри Ышык, отвечая на вопрос о длительности операции.

    "Очень жаль, что в настоящее время в Сирии нет единой власти. Мы полностью поддерживаем вопрос защиты территориальной целостности Сирии. Вчера Джераблус был освобожден от ИГ. Турция поддерживает Свободную сирийскую армию. Операцию продолжает эта армия", - добавил он. 

    Фикри Ышык сказал, что в результате операции Fırat kalkanı не был ранен ни один из представителей Вооруженных сил Турции в Джераблусе.

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