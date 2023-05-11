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Министр обороны Турции назвал число обезвреженных террористов ИГИЛ

Министр обороны Турции назвал число обезвреженных террористов ИГИЛ С начала наших операций мы уничтожили 4 тысячи членов террористической группировки ИГИЛ.
В регионе
11 мая 2023 г. 16:18
Министр обороны Турции назвал число обезвреженных террористов ИГИЛ

В результате проведенных нами операций было уничтожено 4 тысячи членов террористической группировки ИГИЛ.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на брифинге в рамках международных лётно-тактических учений "Анатолийский Орел-2023" в Конье.

Он сказал, что борьба с терроризмом является одной из основных целей Вооруженных сил Турции: "Мы - единственное государство, которое борется сразу с несколькими террористическими организациями. Более 40 лет мы круглосуточно ведем борьбу, чтобы избавиться от террористической угрозы, которая нависла над нашей страной. Террор наносит вред людям, террор дестабилизирует и создает угрозу безопасности. Мы полны решимости бороться до конца".

Х.Акар подчеркнул, что Вооруженные Силы Турции будут продолжать борьбу до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист: "Мы пойдем до конца. Вооруженные силы Турции успешно провели операции "Евфратский щит", "Оливковая ветвь" и "Источник мира”.

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Версия на английском языке Turkish Defense Minister reveals number of neutralized ISIS terrorists
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin müdafiə naziri zərərsizləşdirilən İŞİD terrorçularının sayını açıqlayıb

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