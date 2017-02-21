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Министр обороны России заявил о вероятности расширения географии "цветных революций"

Министр обороны России заявил о вероятности расширения географии "цветных революций"
Шойгу: Цветные революции используются как геополитический инструмент для эффективного решения политических задач

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о существовании вероятности расширения географии "цветных революций", передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Велика вероятность того, что география "цветных революций" будет расширяться", - заявил глава минобороны России на открытии II Всероссийского молодежного форума  в МГИМО.

По его словам, "цветные революции" - это зло, которое используется как геополитический инструмент для эффективного решения политических задач.

"Прокатившаяся волна "цветных революций" вызывала серьезные изменения в мировой политике, в расстановке сил в мире и регионах. Югославия, Грузия, Ирак, Ливия, Украина, Сирия - вот неполный список государств, где был "апробирован" сценарий "цветных революций"", - отметил Шойгу.


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