Министр обороны России заявил о вероятности расширения географии "цветных революций"

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о существовании вероятности расширения географии "цветных революций", передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Велика вероятность того, что география "цветных революций" будет расширяться", - заявил глава минобороны России на открытии II Всероссийского молодежного форума в МГИМО.

По его словам, "цветные революции" - это зло, которое используется как геополитический инструмент для эффективного решения политических задач.

"Прокатившаяся волна "цветных революций" вызывала серьезные изменения в мировой политике, в расстановке сил в мире и регионах. Югославия, Грузия, Ирак, Ливия, Украина, Сирия - вот неполный список государств, где был "апробирован" сценарий "цветных революций"", - отметил Шойгу.