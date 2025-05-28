Министр обороны РФ: Внерегиональные силы активизируются на Южном Кавказе

Внерегиональные силы активизировали деятельность на Южном Кавказе.

Внерегиональные силы активизировали деятельность на Южном Кавказе.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в среду в Бишкеке на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

"Отмечается активизация деятельности внерегиональных стран на Южном Кавказе. Ее цель не укрепить безопасность, а расширить здесь свое влияние", сказал он.

По его словам, Москва заинтересована в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией и готова содействовать этому.