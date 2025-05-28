О нас

Министр обороны РФ: Внерегиональные силы активизируются на Южном Кавказе

Министр обороны РФ: Внерегиональные силы активизируются на Южном Кавказе Внерегиональные силы активизировали деятельность на Южном Кавказе.
В регионе
28 мая 2025 г. 13:27
Министр обороны РФ: Внерегиональные силы активизируются на Южном Кавказе

Внерегиональные силы активизировали деятельность на Южном Кавказе.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в среду в Бишкеке на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

"Отмечается активизация деятельности внерегиональных стран на Южном Кавказе. Ее цель не укрепить безопасность, а расширить здесь свое влияние", сказал он.

По его словам, Москва заинтересована в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией и готова содействовать этому.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian Defense Minister: Non-regional forces increase activity in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın müdafiə naziri: Regiondankənar qüvvələr Cənubi Qafqazda fəallaşır

Другие новости из категории

Украинский депутат: Азербайджан умело справляется с защитой независимости и государственности
Украинский депутат: Азербайджан умело справляется с защитой независимости и государственности
28 мая 2025 г. 13:36
Cпециальная проекция по случаю Дня независимости Азербайджана появилась в аэропорту Домодедово
ВидеоCпециальная проекция по случаю Дня независимости Азербайджана появилась в аэропорту Домодедово
28 мая 2025 г. 12:42
Казахстан и Италия подписали договора на 180 млн евро
ФотоКазахстан и Италия подписали договора на 180 млн евро
28 мая 2025 г. 12:09
Новым главой МВД Грузии назначен Гела Геладзе - ОБНОВЛЕНО
Новым главой МВД Грузии назначен Гела Геладзе - ОБНОВЛЕНО
28 мая 2025 г. 11:13
На севере Каспийского моря появился новый остров
На севере Каспийского моря появился новый остров
28 мая 2025 г. 09:45
В Приангарье после нападения с ножом погибли пятеро подростков
В Приангарье после нападения с ножом погибли пятеро подростков
28 мая 2025 г. 07:06
В Турции горит мебельная фабрика, есть пострадавшие
В Турции горит мебельная фабрика, есть пострадавшие
27 мая 2025 г. 19:57
Премьер Грузии: Оппозиция не хочет проведения внеочередных выборов
Премьер Грузии: Оппозиция не хочет проведения внеочередных выборов
27 мая 2025 г. 19:14
Захарова сообщила об открытии Азербайджанского театра в Дербенте после реконструкции
Захарова сообщила об открытии Азербайджанского театра в Дербенте после реконструкции
27 мая 2025 г. 18:19
Президент Ирана находится с визитом в Омане
Президент Ирана находится с визитом в Омане
27 мая 2025 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi