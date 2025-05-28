Министр обороны РФ: Внерегиональные силы активизируются на Южном Кавказе

Внерегиональные силы активизировали деятельность на Южном Кавказе.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в среду в Бишкеке на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
"Отмечается активизация деятельности внерегиональных стран на Южном Кавказе. Ее цель не укрепить безопасность, а расширить здесь свое влияние", сказал он.
По его словам, Москва заинтересована в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией и готова содействовать этому.