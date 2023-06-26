Министр обороны РФ проверил передовой пункт управления "Западной"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления "Западной" группировки войск в зоне боевых действий.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления "Западной" группировки войск в зоне боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в Минобороны РФ.

На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова "по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях".

"Командующему и командирам "Западной" группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что командующий доложил Шойгу о формировании и проводимом боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для "Западной" группировки войск.