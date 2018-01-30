Министр обороны: Операция продлится до полного очищения региона от террористов

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Операция продлится до полного очищения региона от террористов. Другого пути нет".

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом министр обороны Турции Нуреттин Джаникли сказал в своем выступлении, связанном с ходом операции "Оливковая ветвь" в парламенте страны.

Он также внес ясность в вопрос о дальнейшей судьбе освобожденных от террористов территорий: "Иногда спрашивают, что вы будете делать на землях, очищенных от террористов? Всё, что произошло в операции "Щит Евфрата", то же будет и сейчас. Сначала вернутся в дома покинувшие земли сирийцы. Мы верим, что множество сирийских беженцев вернется в Африн".

Министр обороны отметил, что до сих пор в Африне обезврежены 649 террористов. По его словам, были обстреляны 4370 целей террористов, 458 целей были сбиты в воздухе.

Н.Джаникли сказал, что за 11 дней операции в Африне погибли 5 военнослужащих Вооруженных сил Турции и 24 бойца Свободной сирийской армии.