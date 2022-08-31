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Министр обороны Литвы: Горбачев приказал жестоко подавить мирный протест в Баку

Министр обороны Литвы: Горбачев приказал жестоко подавить мирный протест в Баку Бывший президент СССР Михаил Горбачёв был преступником, приказавшим подавить мирные протесты в Вильнюсе, Тбилиси, Алматы, Баку и других городах.
В регионе
31 августа 2022 г. 12:00
Министр обороны Литвы: Горбачев приказал жестоко подавить мирный протест в Баку

Первый президент СССР Михаил Горбачев был преступником, приказавшим подавить мирные протесты в Вильнюсе, Тбилиси, Алматы, Баку и других городах.

Как передает Report, об этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас написал в Facebook.

"Он был преступником (с точки зрения демократического государства), который приказал жестоко подавить мирные протесты в Вильнюсе, Тбилиси, Алматы, Баку и других городах. Покаяния не было", - отметил министр, добавив, что это не Горбачев положил конец Холодной войне и разрушил Берлинскую стену - это сделали народы, которые хотели свободы.

30 августа первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

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Версия на английском языке Lithuanian defense minister: Gorbachev - criminal who brutally suppressed peaceful protests in Baku
Версия на азербайджанском языке Litva müdafiə naziri: “Qorbaçov Bakıda dinc etirazları qəddarcasına yatıran cinayətkar idi”

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