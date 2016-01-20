Министр обороны Израиля: Я предпочту работать с ИГИЛ вместо Ирана

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ "Если будет предложен выбор работать с Ираном или ИГИЛ, я предпочту ИГИЛ".

Как сообщает Report со ссылкой на газету Yedioth Ahtonoth, об этом заявил министр обороны Израиля Моше Яалон.

Согласно информации, он, также как и прежде, отметил, что главным врагом Израиля является Иран.

"Для оказания помощи своим подручным в регионе Иран в ближайшем будущем закупит оружие и боеприпасы на миллиарды долларов", - подчеркнул министр.