Министр обороны Израиля: Я предпочту работать с ИГИЛ вместо Ирана

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ "Если будет предложен выбор работать с Ираном или ИГИЛ, я предпочту ИГИЛ".
Как сообщает Report со ссылкой на газету Yedioth Ahtonoth, об этом заявил министр обороны Израиля Моше Яалон.
Согласно информации, он, также как и прежде, отметил, что главным врагом Израиля является Иран.
"Для оказания помощи своим подручным в регионе Иран в ближайшем будущем закупит оружие и боеприпасы на миллиарды долларов", - подчеркнул министр.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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