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    Министр обороны Израиля: Я предпочту работать с ИГИЛ вместо Ирана

    Для оказания помощи своим подручным в регионе Иран в ближайшем будущем закупит оружие и боеприпасы на миллиарды долларов

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ "Если будет предложен выбор работать с Ираном или ИГИЛ, я предпочту ИГИЛ".

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Yedioth Ahtonoth, об этом заявил министр обороны Израиля Моше Яалон. 

    Согласно информации, он, также как и прежде, отметил, что главным врагом Израиля является Иран. 

    "Для оказания помощи своим подручным в регионе Иран в ближайшем будущем закупит оружие и боеприпасы на миллиарды долларов", - подчеркнул министр.

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