Министр обороны Израиля пригрозил Ирану ударом в случае агрессии

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Израиль не допустит, чтобы Иран закрепился в Сирии. В случае иранского удара по Израилю будет нанесен ответный удар по Тегерану и иранским военным объектам. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью саудовскому сайту "Элаф".

При этом он подчеркнул, что Израиль не стремится к эскалации ситуации в регионе.

Глава оборонного ведомства Израиля выразил уверенность, что иранский режим доживает последние дни, поскольку выход США из Венских соглашений приведет к краху иранской экономики. Он напомнил, что Иран тратит многие миллиарды долларов на экспорт террора.