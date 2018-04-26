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    Министр обороны Израиля пригрозил Ирану ударом в случае агрессии

    Либерман: Израиль не допустит, чтобы Иран закрепился в Сирии

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Израиль не допустит, чтобы Иран закрепился в Сирии. В случае иранского удара по Израилю  будет нанесен ответный удар по Тегерану и иранским военным объектам. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью саудовскому сайту "Элаф". 

    При этом он подчеркнул, что Израиль не стремится к эскалации ситуации в регионе.

    Глава оборонного ведомства Израиля  выразил уверенность, что иранский режим доживает последние дни, поскольку выход США из Венских соглашений приведет к краху иранской экономики. Он напомнил, что Иран тратит многие миллиарды долларов на экспорт террора.

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