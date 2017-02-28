Министр обороны Израиля предложил создать альянс против Ирана

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Государства Ближнего Востока должны объединиться в коалицию, направленную против Ирана.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с подобным предложением выступил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью германской газете Die Welt.
По его мнению, на Ближнем Востоке осознали, что "наибольшая угроза" в настоящее время исходит от Ирана.
"Настало время сформировать формальный союз, коалицию против террора при участии всех умеренных сил на Ближнем Востоке, не важно, идет ли речь о мусульманах, иудеях или христианах", - указал министр.
А.Либерман подчеркнул, что подобный "альянс" должен будет прежде всего "защищать" своих членов.
"И он должен ввести жесткие санкции в отношении Ирана", - считает министр обороны.
Он выразил уверенность, что "умеренные арабские государства нуждаются в Израиле больше, чем Израиль нуждается в них".
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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