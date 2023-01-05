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Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона иранскую угрозу

Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона иранскую угрозу Новый глава Минобороны Израиля Йоав Галант обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином вопросы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, а также угрозы со стороны Ирана.
В регионе
5 января 2023 г. 00:31
Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона иранскую угрозу

Новый глава Минобороны Израиля Йоав Галант обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином вопросы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, а также угрозы со стороны Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильского министерства обороны.

Отмечается, что это был первый разговор руководителей оборонных ведомств с момента вступления Галанта в должность в конце декабря 2022 года.

Глава израильского Минобороны в ходе разговора подчеркнул важность международного сотрудничества, необходимого для предотвращения приобретения Ираном ядерного оружия.

"Министр обороны Галант провел первый телефонный разговор со своим американским коллегой Остином. Галант поделился оценкой ситуации по основным стратегическим вызовам, угрожающим безопасности Государства Израиль и стабильности в ближневосточном регионе начиная с многогранной иранской угрозы, включая ядерные амбиции Ирана, его региональную агрессию и распространение современного высокоточного оружия", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin müdafiə naziri Pentaqon rəhbəri ilə İrandan gələn təhdidləri müzakirə edib

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