Министр обороны Израиля: Мы нанесли удар по всей инфраструктуре Ирана в Сирии

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Мы нанесли удар по всей инфраструктуре Ирана в Сирии, и я надеюсь, что эта часть завершена".

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил министр обороны Израиля Авигор Либерман.

По его словам, ни одна из выпущенных Ираном ракет не попала по контролируемой Израилем территории.

Отметим, что ночью 10 мая распространилась информация об обстреле "Силами Кудса" - внешним крылом Корпуса Стражей Исламской революции - Голанских высот в подконтрольной Израилю части Сирии.