​Министр обороны Ирана: Вопрос о поставках Тегерану С-300 решен

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Вопрос о поставке Ирану Россией зенитно-ракетных комплексов С-300 решен. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам министр обороны Ирана генерал Хосейн Дехган.

"Это вопрос решенный, - заявил министр. - Договоренность есть, сейчас идет обсуждение сроков поставки".

13 апреля президент России подписал указ, разрешающий поставки в Иран С-300. В нем отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.