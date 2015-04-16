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    ​Министр обороны Ирана: Вопрос о поставках Тегерану С-300 решен

    Сейчас идет обсуждение сроков поставки, - сказал генерал Хосейн Дехган

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Вопрос о поставке Ирану Россией зенитно-ракетных комплексов С-300 решен. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом заявил журналистам министр обороны  Ирана генерал Хосейн Дехган.

    "Это вопрос решенный, - заявил министр. - Договоренность есть, сейчас идет обсуждение сроков поставки".

    13 апреля президент России подписал указ, разрешающий поставки в Иран С-300. В нем отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

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