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Министр обороны Ирана считает невозможными переговоры с новыми властями США

Министр обороны Ирана считает невозможными переговоры с новыми властями США Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил о невозможности вести переговоры с администрацией США, возглавляемой новым президентом Дональдом Трампом, так как Вашингтон никогда не выполнял прежние договоренности.
В регионе
10 февраля 2025 г. 15:02
Министр обороны Ирана считает невозможными переговоры с новыми властями США

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил о невозможности вести переговоры с администрацией США, возглавляемой новым президентом Дональдом Трампом, так как Вашингтон никогда не выполнял прежние договоренности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил агентству ISNA во время демонстрации, посвященной 46-й годовщине победы Исламской революции.

"Американцы несут вздор. Мы не ведем переговоры в условиях санкций и угроз. А с нынешним правительством США переговоры вести невозможно. Мы их не принимаем", - сказал он.

Отметим, что 4 февраля Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран. Он предусматривает, в частности, активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти. В то же время Трамп допустил возможность встречи с Пезешкианом.

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Версия на азербайджанском языке İranlı nazir Tramp hökuməti ilə danışıqları mümkünsüz hesab edir

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