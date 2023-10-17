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Министр обороны Ирана прибыл в Таджикистан

Министр обороны Ирана прибыл в Таджикистан Министр обороны Ирана, генерал Мохаммадреза Аштиани прибыл в Таджикистан.
В регионе
17 октября 2023 г. 13:51
Министр обороны Ирана прибыл в Таджикистан

Министр обороны Ирана, генерал Мохаммадреза Аштиани прибыл в Таджикистан.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

В международном аэропорту Душанбе его встретили глава Минобороны Таджикистана Шерали Мирзо, первый замминистра обороны, глава генштаба ВС республики, посол Ирана в Таджикистане и другие высокопоставленные лица.

В ходе поездки главы Минобороны Ирана запланирована встреча с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо.

"Стороны обсудят вопросы развития и расширения сотрудничества между странами в сфере обороны, а также пути реализации соответствующих соглашений", - подчеркнули иранские СМИ.

Кроме того, Аштиани примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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Версия на английском языке Iranian defense minister arrives in Tajikistan

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