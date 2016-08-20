Министр обороны Ирана: Мы не планируем приобретать у России С-400

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Иран не планирует приобретать у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил министр обороны Ирана Хосейн Дехган.

По его словам, Россия предложила Ирану комплексы С-400. "Однако у нас нет программы по их приобретению", - отметил министр.

Х.Дехган также отметил, что Тегеран получил основную часть российских ЗРК С-300: "Надеюсь, что оставшиеся ЗРК будут доставлены в Тегеран в течение следующего месяца".