Министр обороны Грузии прибыл в Армению с официальным визитом

Делегация во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе находится в Армении с официальным визитом.

Делегация во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе находится в Армении с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении.

Другие подробности на данный момент не приводятся.

Отметим, между оборонными ведомствами Армении и Грузии в 2023 году плана военного сотрудничества не было. В последний раз межведомственный документ главы оборонных ведомств двух стран подписывали в мае 2022 года во время официального визита министра обороны Грузии Сурена Папикяна в Грузию.