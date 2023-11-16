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Министр обороны Грузии прибыл в Армению с официальным визитом

Министр обороны Грузии прибыл в Армению с официальным визитом Делегация во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе находится в Армении с официальным визитом.
В регионе
16 ноября 2023 г. 14:18
Министр обороны Грузии прибыл в Армению с официальным визитом

Делегация во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе находится в Армении с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении.

Другие подробности на данный момент не приводятся.

Отметим, между оборонными ведомствами Армении и Грузии в 2023 году плана военного сотрудничества не было. В последний раз межведомственный документ главы оборонных ведомств двух стран подписывали в мае 2022 года во время официального визита министра обороны Грузии Сурена Папикяна в Грузию.

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