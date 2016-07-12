Министр обороны Грузии подаст в отставку

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили, которые являются членами "Республиканской партии", на днях покинут занимаемые должности. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава парламента Грузии Давид Усупашвили.

По его словам, Хидашели и Закареишвили активно подключатся к предвыборной кампании.

Парламентские выборы состоятся в Грузии 8 октября.