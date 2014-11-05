 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр обороны Грузии Ираклий Аласания отправлен в отставку

    Министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры также подал прошение об отставке

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об отставке Ираклия Аласания с поста министра обороны.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, И.Гарибашвили заявил, что принял решение отправить министра обороны И. Аласания в отставку, чтобы не допустить приватизации министерства обороны и не мешать работе следствия.

    Отметим, что за последние дни прокуратура Грузии объявила сразу о трех уголовных делах в отношении чиновников министерства обороны. Сам И.Аласания заявил, что не исключает своего ареста, а также выразил недовольство работой премьер-министра И.Гарибашвили.

    Также стало известно, что министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекси Петриашвили также представил прошение об отставке.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi