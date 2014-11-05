Министр обороны Грузии Ираклий Аласания отправлен в отставку

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об отставке Ираклия Аласания с поста министра обороны.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, И.Гарибашвили заявил, что принял решение отправить министра обороны И. Аласания в отставку, чтобы не допустить приватизации министерства обороны и не мешать работе следствия.

Отметим, что за последние дни прокуратура Грузии объявила сразу о трех уголовных делах в отношении чиновников министерства обороны. Сам И.Аласания заявил, что не исключает своего ареста, а также выразил недовольство работой премьер-министра И.Гарибашвили.

Также стало известно, что министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекси Петриашвили также представил прошение об отставке.