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Министр обороны Эстонии посетил Киев и передал ВСУ мобильный госпиталь

Министр обороны Эстонии посетил Киев и передал ВСУ мобильный госпиталь Министр обороны Эстонии Ханно Певкур находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.
В регионе
13 сентября 2022 г. 17:42
Министр обороны Эстонии посетил Киев и передал ВСУ мобильный госпиталь

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

"Эстония всегда ставила людей превыше всего. Это то, что они сейчас делают - поставляют украинской армии современный мобильный госпиталь, который будет спасать жизни наших военных и гражданских. Спасибо, друзья!", - написал он.

Отметим, что в феврале Эстония уже передавала Украине полевой госпиталь Role 2.

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