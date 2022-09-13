Министр обороны Эстонии посетил Киев и передал ВСУ мобильный госпиталь

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

"Эстония всегда ставила людей превыше всего. Это то, что они сейчас делают - поставляют украинской армии современный мобильный госпиталь, который будет спасать жизни наших военных и гражданских. Спасибо, друзья!", - написал он.

Отметим, что в феврале Эстония уже передавала Украине полевой госпиталь Role 2.