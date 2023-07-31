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Министр обороны Беларуси прибыл с официальным визитом в Иран

Министр обороны Беларуси прибыл с официальным визитом в Иран Министр обороны Беларуси Виктор Хренин отправился с официальным визитом Иран.
В регионе
31 июля 2023 г. 11:44
Министр обороны Беларуси прибыл с официальным визитом в Иран

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин отправился с официальным визитом Иран.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Беларусь, об этом сообщила в пресс-служба Минобороны страны.

"Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Исламскую Республику Иран с официальным визитом", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В ходе визита запланированы переговоры с иранским военно-политическим руководством, в ходе которых стороны обсудят актуальные вопросы военного сотрудничества двух стран.

Глава оборонного ведомства Беларуси и его иранский коллега бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани проводили встречу в апреле этого года – в ходе совещания глав министерств обороны стран ШОС.

Министры отметили, что в нынешних условиях турбулентности поддержанию и укреплению мира и безопасности будут способствовать консолидация совместных усилий, углубление сотрудничества и взаимная поддержка.

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