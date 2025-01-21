Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с пожаром в отеле

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге Яшару Гюлеру в связи с пожаром в отеле горнолыжного курорта Карталкая в провинции Болу.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге Яшару Гюлеру в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в отеле горнолыжного курорта Карталкая в провинции Болу.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети Х.

"Глубоко опечалены известием о гибели 66 человек (число погибших возросло до 76 - ред.) и многочисленных пострадавших в результате трагического пожара, произошедшего 21 января в отеле горнолыжного центра Карталкая в провинции Болу.

Разделяю ваше горе, семей и близких погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, выражаю глубокие соболезнования народу Турции", - говорится в публикации ведомства в Telegram.