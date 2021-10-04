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Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром Грузии

Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром Грузии Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым.
В регионе
4 октября 2021 г. 14:20
Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром Грузии
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Грузии.

На встрече было обсуждено стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, значимость вопроса безопасности в регионе и успешная реализация совместных проектов.

Стороны также рассмотрели сотрудничество в области военного образования и перспективы дальнейшего развития двусторонних связей.

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Версия на английском языке Azerbaijani defense minister meets Georgian PM
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə naziri Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşüb

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