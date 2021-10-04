Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Грузии.

На встрече было обсуждено стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, значимость вопроса безопасности в регионе и успешная реализация совместных проектов.

Стороны также рассмотрели сотрудничество в области военного образования и перспективы дальнейшего развития двусторонних связей.