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Министр обороны Армении: В армии есть случаи неуставных взаимоотношений между военнослужащими

Министр обороны Армении: В армии есть случаи неуставных взаимоотношений между военнослужащими Министр обороны Сурен Папикян считает главной задачей свести к нулю случаи неуставных отношений в армянской армии.
В регионе
3 февраля 2024 г. 04:48
Министр обороны Армении: В армии есть случаи неуставных взаимоотношений между военнослужащими

Министр обороны Сурен Папикян считает главной задачей свести к нулю случаи неуставных отношений в армянской армии.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

По словам главы ведомства, главная проблема в вооруженных сил - это суициды, доведение до самоубийства и убийства. Согласно статистике, которую привел министр, в 2022 году в ДТП в целом по стране погибли 193 человека, а в 2023 - 204. В случае военных эти цифры составляют 17 и 12 соответственно.

С.Папикян напомнил и о болезнях, приводящих к смерти военнослужащих, а также о несчастных случаях.

"Армия - зеркало общества, и случаи суицида в армии отражают имеющиеся в нем проблемы. Но мы не можем скрывать, что несмотря на последовательную работу в армии, неуставные отношения все еще имеют место в ВС армении, и наша задача свести их к нулю в 2024 году", – подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın müdafiə naziri: “Orduda “dedovşina” halları mövcuddur”

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