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Министр обороны Армении признал нарушения в обеспечении армии продовольствием

Министр обороны Армении признал нарушения в обеспечении армии продовольствием Министр обороны Армении Аршак Карапетян встретился с представителями организаций, оказывающих услуги по изготовлению и хранению продуктов питания по заказу Министерства.
В регионе
21 августа 2021 г. 06:49
Министр обороны Армении признал нарушения в обеспечении армии продовольствием

Министр обороны Армении Аршак Карапетян встретился с представителями организаций, оказывающих услуги по изготовлению и хранению продуктов питания по заказу Министерства.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.

Ответственные лица Вооруженных сил и военной полиции Армении, представив нарушения, зафиксированные в ходе проверок, отметили в ряде случаев качество блюд и услуг, предоставляемых в воинских частях. Было отмечено, что договоры, заключенные с организациями, не отвечают требованиям.

Министр обороны подверг критике компании, которые допустили нарушения при изготовлении и хранении продуктов питания, поставляемых в армию, и приказал в кратчайшие сроки полностью устранить все отмеченные недостатки. Карапетян поручил представителям военной полиции установить ежедневный контроль в столовых и продуктовых складах, а также использовать все законные средства против компаний, допустивших нарушения.

Аршак Карапетян подчеркнул, что питание военнослужащих будет находиться под его непосредственным контролем.

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