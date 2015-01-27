Министр обороны Армении: После потери вертолета ряд армянских военнослужащих отправлены в отставку

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ По итогам служебного расследования, назначенного в связи cо сбитым 12 ноября армянским вертолетом на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск, соответствующим лицам было вынесено взыскание, а некоторые были освобождены от должностей. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом на ежегодной пресс-конференции заявил министр обороны Армении Сейран Оганян.

Он отметил, что в связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело, которое находится в процессе.

Напомним, что согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября прошлого года в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.