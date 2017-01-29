Министр обороны Армении посетит Иран

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Министр обороны Армении Виген Саркисян посетит Иран.
Как передает Report, об этом сообщает ИРНА со ссылкой на информированный источник.
В рамках визита состоятся переговоры глав оборонных ведомств двух стран. По данным источника, визит Саркисяна в Тегеран состоится 30 января.
«Основная цель визита Саркисяна – продолжение оборонных консультаций между Ираном и Арменией. На повестке дня также укрепление двусторонних и региональных связей между Тегераном и Ереваном»,- сообщил источник.
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