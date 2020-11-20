О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр обороны Армении подал в отставку

Министр обороны Армении подал в отставку Согласно информации СМИ, власти Армении хотят назначить главой оборонного ведомства Вагаршака Арутюняна
В регионе
20 ноября 2020 г. 12:01
Министр обороны Армении подал в отставку
0 : 00
0 : 00

Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку. Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации СМИ, власти Армении хотят назначить главой оборонного ведомства Вагаршака Арутюняна, который сейчас занимает должность советника премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"По нашим данным, на этой должности Тонояна сменит главный советник премьер-министра РА Вагаршак Арутюнян, который в 1999-2000 гг. был министром обороны", - пишет издание "Аравот".

Отметим, что за последние дни в отставку подали уже главы МИД и МЧС Армении - Зограб Мнацаканян и Феликс Цолакян.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
18 ноября 2020 г. 16:24
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
18 ноября 2020 г. 14:51
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
18 ноября 2020 г. 12:30
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
18 ноября 2020 г. 11:30
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
17 ноября 2020 г. 13:17
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
16 ноября 2020 г. 11:50
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi