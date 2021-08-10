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Министр обороны Армении отправился в Москву

Министр обороны Армении отправился в Москву Министр обороны Армении Аршак Карапетян во вторник отправился в Москву с рабочим визитом для встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу.
В регионе
10 августа 2021 г. 10:12
Министр обороны Армении отправился в Москву
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Министр обороны Армении Аршак Карапетян во вторник отправился в Москву с рабочим визитом для встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

"10 августа министр обороны Аршак Карапетян по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу отправился с рабочим визитом в Москву. Планируется, что глава минобороны Армении встретится со своим российским коллегой в Москве, а также проведет ряд других рабочих встреч", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что главы военных ведомств РФ и Армении обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

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