Министр обороны Армении отправился в Москву

Министр обороны Армении Аршак Карапетян во вторник отправился в Москву с рабочим визитом для встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Министр обороны Армении Аршак Карапетян во вторник отправился в Москву с рабочим визитом для встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

"10 августа министр обороны Аршак Карапетян по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу отправился с рабочим визитом в Москву. Планируется, что глава минобороны Армении встретится со своим российским коллегой в Москве, а также проведет ряд других рабочих встреч", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что главы военных ведомств РФ и Армении обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе.