Министр обороны Армении отправился в Москву

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Министр обороны Армении Давид Тоноян по приглашению своего российского коллеги Сергея Шойгу отправился в Москву, передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Пресс-служба оборонного ведомства Армении сообщает, что делегация во главе с Д.Тонояном примет участие в церемонии открытия международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2018" и форума "Неделя национальной безопасности".

Министр обороны Армении в рамках визита также намерен провести ряд рабочих встреч.