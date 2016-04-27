Министр обороны Армении отправился с визитом в Россию

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Сейраном Оганяном, направилась в Москву для участия в предстоящей 5-ой конференция по международной безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в рамках конференции намечены двухсторонние встречи министра обороны Армении.

Министерство обороны России организует очередную конференцию по международной безопасности, которая состоится в Москве 27–28 апреля. В этом году в форуме примут участие рекордные 500 гостей из 80 стран.

Главной темой конференции станет борьба с терроризмом. Помимо этого, на форуме будут рассмотрены вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проблемы войны и мира в Европе, глобальной безопасности и военного сотрудничества.

Отдельное внимание планируется уделить обсуждению ближневосточных противоречий, традиционных и новых вызовов и угроз международной безопасности, обеспечения безопасности в Центральной Азии.