Министр обороны Армении: Армия может вмешаться в случае введения ЧР в стране

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Армия Армении может быть привлечена к решению внутригосударственных проблем в случае объявления чрезвычайного режима в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны республики Виген Саркисян на пресс-конференции.

"Я не говорю, что у правительства есть такой план, я просто объясняю процедуру. Если в стране объявят чрезвычайный режим, тогда по Конституции армия может вовлечься во внутригосударственные процессы с определенными функциями", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что "такой необходимости сейчас нет, и, я надеюсь, что в дальнейшем не будет".

Митинги оппозиции продолжаются в Ереване с 16 апреля. Оппозиционеры требуют, чтобы избранный парламентом 17 апреля премьер-министром Серж Саргсян ушел в отставку. Генеральная прокуратура Армении 22 апреля подтвердила задержание оппозиционных депутатов парламента страны Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна за незаконное проведение собраний.