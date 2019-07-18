Министр оборонной промышленности Турции прокомментировал решение США

"Мы ждем официального исключения Турции из программы F-35".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом министр оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сказал, комментируя решение США в связи с истребителями F-35.

"В контексте поставок F-35 мы по сей день без изъяна осуществляли любые выплаты, свои обязательства. В решении употребляется термин "приостановка", а не "исключение". У исключения могут быть свои особенности. Пока речи об исключении нет. Мы ждем официального исключения Турции из программы F-35. До тех пор Турция будет выполнять обязательства. После исключения у Турции на каждый самолет будут затраты в размере 7-8 млн долларов. Турция не будет приобретать оборудование из-за рубежа без нужды. Турецкие компании могут понести временные потери, но наша промышленность выйдет из этой ситуации став еще сильнее", - подчеркнул Исмаил Демир.

Напомним, что 16 июля США приняло решение о запрете на деятельность Турции в программе F-35.