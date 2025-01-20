Министр нефти : Ирак может прекратить покупку иранского газа

Ирак реализует планы по освоению своих газовых ресурсов, постепенному прекращению практики сжигания попутного газа и стремится отказаться от дорого импорта из соседнего Ирана.

Ирак реализует планы по освоению своих газовых ресурсов, постепенному прекращению практики сжигания попутного газа и стремится отказаться от дорого импорта из соседнего Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на иракские СМИ, об этом заявил министр нефти этой страны Хаян Абдель Гани.

Ирак может прекратить импорт природного газа из соседнего Ирана после завершения проектов по разработке неиспользованных газовых ресурсов страны, считает министр.

"Ирак импортирует газ от наших иранских соседей, и такие поставки стоят государству огромных денег. Кроме того, такие поставки нестабильны и не могут продолжаться все время из-за обстоятельств в Иране, который иногда сокращал поставки или останавливал их. Это не может продолжаться вечно, потому что это влияет на производство электроэнергии в Ираке", - сказал Хаян Абдель Гани официальному иракскому информационному агентству.

Добыча газа в Ираке должна увеличиться почти на 190 миллионов кубических футов в день в 2025 году.

Абдель Гани сказал, что Ирак, второй по величине производитель нефти ОПЕК, продвигается в планах по освоению своих газовых ресурсов и постепенному прекращению давней практики сжигания попутного газа. Он сказал, что сейчас продуктивно используется 67 процентов добываемого газа, по сравнению с 53 процентами три года назад.