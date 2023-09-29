Министр нацобороны Турции призвал Армению выполнить взятые на себя обязательства

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер призвал Армению выполнить взятые на себя обязательства в рамках договоренностей, достигнутых после 44-дневной Отечественной войны.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер призвал Армению выполнить взятые на себя обязательства в рамках договоренностей, достигнутых после 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает Report, об этом турецкий министр сказал в беседе с журналистами в Анкаре.

"По окончании 44-дневной Второй Карабахской войны было достигнуто соглашение о прекращении огня. Все ожидали, что стороны выполнят взятые на себя обязательства. Азербайджан строго соблюдал все пункты договоренностей, в то время как Армения все еще избегает этого", - сказал Я.Гюлер.

Он отметил, что для достижения устойчивого мира и стабильности в регионе Армения должна выполнить взятые на себя обязательства, в частности в вопросе открытия Зангезурского коридора. Кроме того, министр призвал Армению к мирным переговорам с Азербайджаном, направленным на результат.

“Хочу в очередной раз отметить, Турция всегда рядом с братским Азербайджаном, исходя из принципа “одна нация, два государства”, - сказал он.