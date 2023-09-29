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Министр нацобороны Турции призвал Армению выполнить взятые на себя обязательства

Министр нацобороны Турции призвал Армению выполнить взятые на себя обязательства Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер призвал Армению выполнить взятые на себя обязательства в рамках договоренностей, достигнутых после 44-дневной Отечественной войны.
В регионе
29 сентября 2023 г. 13:38
Министр нацобороны Турции призвал Армению выполнить взятые на себя обязательства

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер призвал Армению выполнить взятые на себя обязательства в рамках договоренностей, достигнутых после 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает Report, об этом турецкий министр сказал в беседе с журналистами в Анкаре.

"По окончании 44-дневной Второй Карабахской войны было достигнуто соглашение о прекращении огня. Все ожидали, что стороны выполнят взятые на себя обязательства. Азербайджан строго соблюдал все пункты договоренностей, в то время как Армения все еще избегает этого", - сказал Я.Гюлер.

Он отметил, что для достижения устойчивого мира и стабильности в регионе Армения должна выполнить взятые на себя обязательства, в частности в вопросе открытия Зангезурского коридора. Кроме того, министр призвал Армению к мирным переговорам с Азербайджаном, направленным на результат.

“Хочу в очередной раз отметить, Турция всегда рядом с братским Азербайджаном, исходя из принципа “одна нация, два государства”, - сказал он.

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