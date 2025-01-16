Министр: МВД Армении ужесточит правила вручения наградного оружия

МВД Армении планирует представить законопроект, который установит единые стандарты вручения наградного оружия.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на итоговой пресс-конференции сообщила ведомства Арпине Саркисян.
Необходимость стандартизации связана с тем, что в прошлом наградное оружие зачастую вручалось людям, среди которых позже выявлялись нарушители закона. Новые правила помогут устранить подобные риски и сделать процесс более прозрачным, пояснила минситр.
Одновременно с этим правоохранительные органы продолжают активно бороться с незаконным оборотом оружия. В прошлом году правоохранительные органы Армении изъяли или получили от граждан в рамках добровольной сдачи около 1,6 тыс. единиц огнестрельного оружия, что на 10,7% больше, чем в 2023.