О нас

Министр: Когда речь заходит о БПЛА, в первую очередь на ум приходит Турция

Министр: Когда речь заходит о БПЛА, в первую очередь на ум приходит Турция Когда речь заходит о БПЛА, в первую очередь на ум приходит Турция.
В регионе
1 мая 2023 г. 15:29
Министр: Когда речь заходит о БПЛА, в первую очередь на ум приходит Турция

Когда речь заходит о БПЛА, в первую очередь на ум приходит Турция.

Как сообщает Report, об этом министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сказал на открытии молодежного центра Инегёл в Бурсе.

Он отметил, что Партия справедливости и развития 21 год старается реализовывать новые проекты: "У нас есть такой лидер, как Реджеп Тайип Эрдоган. Мы хотим продолжать нашу деятельность".

М.Варанк отметил, что приехал на сегодняшнее мероприятие на автомобиле Togg: "Оппозиция не верила в это. Она обеспокоена тем, что местное производство растет. У нас нет лишнего времени, чтобы тратить его на оппозицию. Если бы мы прислушивались к ней, многие проекты не были бы реализованы. После 14 мая мы решительно продолжим свой путь. Но для этого необходимо сделать верный выбор".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Bu gün PUA-lardan danışanda hər kəsin ağlına Türkiyə gəlir”

Другие новости из категории

Иран открыл три диппредставительства в Саудовской Аравии
Иран открыл три диппредставительства в Саудовской Аравии
1 мая 2023 г. 15:16
Чавушоглу: Турция занимает пятое место в мире по цифровой дипломатии
Чавушоглу: Турция занимает пятое место в мире по цифровой дипломатии
1 мая 2023 г. 13:01
Россия приостановила подачу газа в Армению
Россия приостановила подачу газа в Армению
1 мая 2023 г. 12:44
Хулуси Акар: Без участия Турции на Кавказе не могут протекать никакие процессы
Хулуси Акар: Без участия Турции на Кавказе не могут протекать никакие процессы
1 мая 2023 г. 11:50
В Турции не исключают возможности обнаружения новых запасов нефти
В Турции не исключают возможности обнаружения новых запасов нефти
1 мая 2023 г. 11:19
Начались испытания первого танка турецкого производства
ВидеоНачались испытания первого танка турецкого производства
1 мая 2023 г. 11:06
В Турции перевернулся автобус со студентами, есть погибшие и много раненых
ФотоВ Турции перевернулся автобус со студентами, есть погибшие и много раненых
1 мая 2023 г. 07:58
В Турции пассажирский автобус упал в канал, пострадали девять человек
В Турции пассажирский автобус упал в канал, пострадали девять человек
1 мая 2023 г. 04:46
Эрдоган заявил, что турецкая разведка нейтрализовала в Сирии лидера ИГИЛ
Эрдоган заявил, что турецкая разведка нейтрализовала в Сирии лидера ИГИЛ
1 мая 2023 г. 00:31
Эрдоган: Азербайджан хочет реализовать в зоне землетрясения ряд важных проектов
Эрдоган: Азербайджан хочет реализовать в зоне землетрясения ряд важных проектов
1 мая 2023 г. 00:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi