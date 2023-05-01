Министр: Когда речь заходит о БПЛА, в первую очередь на ум приходит Турция

Когда речь заходит о БПЛА, в первую очередь на ум приходит Турция.

Когда речь заходит о БПЛА, в первую очередь на ум приходит Турция.

Как сообщает Report, об этом министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сказал на открытии молодежного центра Инегёл в Бурсе.

Он отметил, что Партия справедливости и развития 21 год старается реализовывать новые проекты: "У нас есть такой лидер, как Реджеп Тайип Эрдоган. Мы хотим продолжать нашу деятельность".

М.Варанк отметил, что приехал на сегодняшнее мероприятие на автомобиле Togg: "Оппозиция не верила в это. Она обеспокоена тем, что местное производство растет. У нас нет лишнего времени, чтобы тратить его на оппозицию. Если бы мы прислушивались к ней, многие проекты не были бы реализованы. После 14 мая мы решительно продолжим свой путь. Но для этого необходимо сделать верный выбор".