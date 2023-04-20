Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением

За последний месяц в Турции произошли важные события.

За последний месяц в Турции произошли важные события.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати.

По его словам, кроме того, состоится церемония доставки ядерного топлива на атомную электростанцию "Аккую": "АЭС способна обеспечивать энергией 90% Стамбула и будет функционировать 60 лет. Мы горды тем, что в построенной совместно с Россией станции основную работу выполнили турки. Когда мы вели разведку природного газа в Черном море, многие задавались вопросами. В целом к способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением. Сегодня 70% имеющейся энергии импортируется. Помимо этого, гражданам наконец представлен автомобиль Togg местного производства".

Министр отметил, что успехи Турции не ограничиваются добычей природного газа и производством автомобиля: "В этом месяце мы запустили в космос спутник İMECE".