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Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением

Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением За последний месяц в Турции произошли важные события.
В регионе
20 апреля 2023 г. 14:08
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением

За последний месяц в Турции произошли важные события.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати.

По его словам, кроме того, состоится церемония доставки ядерного топлива на атомную электростанцию "Аккую": "АЭС способна обеспечивать энергией 90% Стамбула и будет функционировать 60 лет. Мы горды тем, что в построенной совместно с Россией станции основную работу выполнили турки. Когда мы вели разведку природного газа в Черном море, многие задавались вопросами. В целом к способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением. Сегодня 70% имеющейся энергии импортируется. Помимо этого, гражданам наконец представлен автомобиль Togg местного производства".

Министр отметил, что успехи Турции не ограничиваются добычей природного газа и производством автомобиля: "В этом месяце мы запустили в космос спутник İMECE".

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Версия на английском языке Minister: Türkiye plays central part in all areas
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Türkiyənin təbii qaz istehsal edəcəyinə şübhə ilə yanaşırdılar”

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