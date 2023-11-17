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Министр иностранных дел Узбекистана посетит Китай

Министр иностранных дел Узбекистана посетит Китай Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов посетит Китай с 19 по 22 ноября.
В регионе
17 ноября 2023 г. 12:07
Министр иностранных дел Узбекистана посетит Китай

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов посетит Китай с 19 по 22 ноября.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"По приглашению члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел КНР Ван И министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 19-22 ноября посетит с визитом Китай", - говорится в сообщении.

Мао Нин также отметила, что в ходе визита Саидов примет участие в первом стратегическом диалоге министров иностранных дел КНР и Узбекистана.

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