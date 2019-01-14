 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр иностранных дел Турции ответил Дональду Трампу

    Баку. 14 января REPORT.AZ/ "Турции с одной стороны угрожают экономическими санкциями, с другой стороны терроризмом".

    Как сообщает Report, об этом 14 января на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа с угрозами в адрес Турции.

    "Эта нация говорит "лучше мы будем голодать, но останемся непреклонными, как в войне в Чанаккале". Как государство мы сделаем все, что необходимо. Заявления с давлением и угрозами, которые использует Дональд Трамп, мы считаем неверными", - сказал Мевлют Чавушоглу.

    Напомним, что президент США Дональд Трамп пригрозил применить к Турции экономические санкции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi