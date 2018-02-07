Министр иностранных дел Турции находится с визитом в Иране

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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу находится с визитом в Иране.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в рамках визита он встретился со своим иранским коллегой Мухаммедджавадом Зарифом.

На встрече были обсуждены ситуация в регионе и вопросы двустороннего сотрудничества.

Предусмотрена встреча Чавушоглу с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Отметим, что на вчерашней пресс-конференции Хасан Рухани затронул сирийскую проблему и военную операцию Турции в этой стране. Президент Ирана отметил наличие хороших отношений с Турцией, подчеркнув, что вооруженные силы одной страны могут проводить операции на территории другой страны только с разрешения и по желанию народа и правительства этой страны: "Мы негативно оцениваем эти операции, надеюсь, они вскоре завершатся и не приведут к значительным человеческим жертвам. Мы не признаем вторжение на территорию другой страны, тем не менее нас связывают хорошие отношения с Турцией".